Samsun'da Filistin'e Destek İçin Araç Konvoyu Düzenlendi

Samsun'un Havza ilçesinde, Filistin'e destek olmak amacıyla "Sessiz kalma, mazlumların sesi ol" sloganıyla araç konvoyu düzenlendi.

İHH Havza Temsilciliği ve bazı sivil toplum örgütlerinin destekleriyle düzenlenen konvoyda, Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılmış çok sayıda araç yer aldı. Sebze Pazarı önünden hareket eden ve şehir turu atan konvoy, Kevser Camisi önünde son buldu.

Burada açıklama yapan İHH Havza İlçe Temsilcisi Bekir Kaya, 1948 yılında başlayan işgal sürecinde milyonların yerinden edildiğini hatırlatarak "1 yıl, 6 ay, 24 gündür Gazze'de soykırım devam ediyor. Dünya sessiz, dünya ilgisiz. İnsanlık yok oluyor, insanlık öldürülüyor. Onurlu bir yaşama hakkı Müslümanlara tanınmıyor. Dünyada siyonist ve Hristiyan olmayanlara yaşama hakkı tanınmaması için fitne ateşleri ile her yeri yakmaya başladılar. Gazze 7 Ekim 2023'ten bu yana yok ediliyor. 18 bin çocuk, 14 bin kadın, 65 bin insan, 30 bin yetim, 120 bin sakatın, katiller sürüsünün sunaklarında yok edilmesi hala yetmedi mi?" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Filistin'de hayatını kaybedenler için yapılan duayla program sona erdi.