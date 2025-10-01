Haberler

Samsun'da FETÖ Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, kolluk kuvvetlerince belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda FETÖ şüphelisi Y.B, İ.Z, O.T, Ö.S, O.D, A.O. ile R.Ç. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Y.B, İ.Z. ve O.T. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla, Ö.S. ve O.D. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

A.O. ve R.Ç'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
