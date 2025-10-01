Samsun'da FETÖ Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, kolluk kuvvetlerince belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda FETÖ şüphelisi Y.B, İ.Z, O.T, Ö.S, O.D, A.O. ile R.Ç. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Y.B, İ.Z. ve O.T. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla, Ö.S. ve O.D. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

A.O. ve R.Ç'nin işlemleri sürüyor.