Samsun'da FETÖ Operasyonu: 7 Gözaltı

Samsun'da FETÖ Operasyonu: 7 Gözaltı
Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün askeri ve öğrenci mahrem yapılanmasında yer alan 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, FETÖ ile irtibatlı iletişim hatları ve mahrem imamlarla bağlantılar nedeniyle düzenlendi.

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri ve öğrenci mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün askeri ve öğrenci mahrem yapılanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Örgütün mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri, örgütün hücresel haberleşme ağı olarak kullandığı operasyonel hatlarla irtibatlı oldukları, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları, daha önce işlem görmüş mahrem imamlarla bağlantılarının bulunduğu, Bank Asya hesap hareketleri ile ByLock kullanıcılarının mesaj içeriklerinde isimlerinin geçtiği tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Samsun merkezli Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Şırnak ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
