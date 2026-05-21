Samsun'da "19 Mayıs" etkinlikleri kapsamında Milli Mücadele kahramanı Fatma Çavuş anıldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun'da, Milli Mücadele kahramanı Samsunlu Fatma Çavuş için tiyatro gösterimi düzenlendi. Gençlik merkezleri tarafından sahnelenen oyunda Fatma Çavuş'un kahramanlığı anlatıldı.

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Milli Mücadele kahramanı Samsunlu Fatma Çavuş anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yılı, kentte coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Samsun Gençlik Merkezlerince Milli Mücadele kahramanı Fatma Çavuş konulu tiyatro gösterimi yapıldı.

Samsun Gençlik Merkezleri Tiyatro Topluluğunca Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan Fatma Çavuş'un Milli Mücadele dönemindeki kahramanlığı anlatıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın talimatıyla Samsunlu kahramanların daha fazla tanıtılması amacıyla çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Samsunlu Fatma Çavuş'u da Samsun Gençlik Merkezi ekiplerince tiyatro sahnesine taşıdıklarını belirten Dereci, "Bu vatan, bu millet için hayatını feda etmiş, emek vermiş insanları ön plana çıkarmamız lazım' diyerek, Samsun'umuzdaki en büyük yurdumuza, 'Samsunlu Fatma Çavuş' ismini koyduk. Kara Fatma ne ise Samsun'un da Fatma Çavuş'u var. Rum çetelerine karşı göstermiş olduğu bu mücadeleyi gençlerimize anlatmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Tiyatroya uyarladıkları Fatma Çavuş'u yurtlarda sahnelediklerini aktaran Dereci, "Sağ olsun, gençler güzel eser çıkardı. Tiyatro ekibi Fatma Çavuş tiyatrosunu sahnelemek için Ordu'ya gidecek. Tüm ekibe sahneledikleri eser için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Veysel Altun
