Eski kız arkadaşını darbetti

SAMSUN'un Atakum ilçesinde eski kız arkadaşını darbettiği iddiasıyla Onur A. (37), gözaltına alındı.

Olay, Körfez Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Onur A., eski kız arkadaşı Melisa Ü.'nün (34) evine gitti. İddiaya göre, Onur A. burada Melisa Ü.'yü darbetti. Bir süre sonra da evden ayrıldı. Ardından Melisa Ü., polise şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

