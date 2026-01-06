Eski kız arkadaşını darbetti
Samsun'un Atakum ilçesinde, Onur A. isimli şahıs, eski kız arkadaşı Melisa Ü.'yü darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Olay sonrası Melisa Ü. şikayette bulundu ve Onur A. polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.
SAMSUN'un Atakum ilçesinde eski kız arkadaşını darbettiği iddiasıyla Onur A. (37), gözaltına alındı.
Olay, Körfez Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Onur A., eski kız arkadaşı Melisa Ü.'nün (34) evine gitti. İddiaya göre, Onur A. burada Melisa Ü.'yü darbetti. Bir süre sonra da evden ayrıldı. Ardından Melisa Ü., polise şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel