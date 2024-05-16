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Samsun'da Engelliler Haftası Programı Düzenlendi

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Samsun'un Asarcık ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen 'Aynı Bahçenin Farklı Renklerdeki Çiçekleriyiz' programında özel öğrenciler şiirler okudu, şarkılar dinlendi ve oyun sahnelendi.

Samsun'un Asarcık ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında, "Aynı Bahçenin Farklı Renklerdeki Çiçekleriyiz" programı düzenlendi.

Atatürk Ortaokulu tarafından Asarcık Gençlik Merkezinde düzenlenen programda, protokol üyelerinin konuşmalarının ardından özel öğrenciler şiirler okudu.

Ardından öğretmen ve özel eğitim öğrencilerinin birlikte hazırladığı, "Yaşam hakkı" şarkısının video gösterimi izlendi, "Aşuk ile Maşuk" oyunu sahnelendi.

Program, özel öğrencilerin hazırladığı resimlerin bulunduğu serginin gezilmesi ile son buldu.

Programa Kaymakam Hakan Köksal, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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