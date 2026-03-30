Haberler

Samsun'da "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında düzenlenen 'El Emeği Sergisi' açıldı. Etkinlikte geri dönüştürülmüş eşyalar sergilendi ve çocuklara sıfır atık bilinci aşılandı.

Samsun'da 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında "El Emeği Sergisi" açıldı, çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'un ilk katında İlkadım ve Canik belediyeleri tarafından geri dönüştürülmüş eşyalardan oluşan sergi açıldı.

Vali Yardımcısı Murat Bulacak, "El Emeği Sergisi"nin açılışında yaptığı konuşmada, sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması gerektiğine dikkati çekerek, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün önemine vurgu yaptı.

Sıfır Atık hareketinin Türkiye'nin öncülüğünde dünyada karşılık bulduğunu belirten Bulacak, israfın önlenmesi ve kaynakların verimli kullanılması gerektiğini söyledi.

Bulacak, "2017 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle başlayan Sıfır Atık hareketi, dünyada da ciddi manada ehemmiyet gördü, bir çığır açtı. Yapılan faaliyetler sonucunda da Birleşmiş Milletler tarafından 2023 yılında 30 Mart, Sıfır Atık Günü olarak dünyada ilan edildi. Biz bunu gerçekten ülkemizin bir başarısı olarak görüyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmanın önemine değinerek geçmişten bugüne değişen tüketim alışkanlıklarına bakmak gerektiğini söyledi.

Doğan, Samsun'da hayata geçirilen projelerle hem çevrenin korunmasını hem de ekonomiye katkı sağlanmasını hedeflediklerini vurguladı.

İkinci kattaki etkinlikte ise öğrenciler atıklarının çöp olmadığını, geri kazandırılabildiğini, kullanmadıkları eşyaların yeniden kullanılması amacıyla paylaşılması gerektiğini öğrendi.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

