Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapılmasına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı

Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapılmasına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı
?Samsun'un Bafra ilçesinde ehliyet sınavında usulsüzlük yapılmasına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

? Samsun'un Bafra ilçesinde ehliyet sınavında usulsüzlük yapılmasına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

?Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Diyarbakır'dan gelen bir grubun ilçedeki ehliyet sınavında kopya düzeneği kuracağı bilgisine ulaşıldı.

Operasyonda, üzerine gizli düzenek kurulan bir aday ile bu düzeneği dışarıdaki bir araçtan yöneten 4 organizatör yakalandı.

Yapılan aramalarda, 2 casus kulaklık, casus kamera, 5 sim kartlı ses kartı, 6 cep telefonu ve kulaklık pili ele geçirildi.

?Gözaltına alınan ve aralarında 2 suça sürüklenen çocuğun da bulunduğu 5 şüpheli hakkında "6114 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum

Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum! Bir uyarısı bir de teşekkürü var
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma

Polislerimiz için kullanılan skandal ifadeler için harekete geçildi

100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var

100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var
Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl

Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
Üsteğmenin şüpheli ölümü! Sevgilisi koridorda korkunç manzarayla karşılaştı

Üsteğmenin şüpheli ölümü! Sevgilisi evde korkunç manzarayla karşılaştı
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma

Polislerimiz için kullanılan skandal ifadeler için harekete geçildi

Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı

Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
Bir rezillik daha! Dev maç öncesi yine aynı skandal sloganı attılar

Bir rezillik daha! Yine aynı skandal sloganı attılar