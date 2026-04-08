Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapılmasına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı

? Samsun'un Bafra ilçesinde ehliyet sınavında usulsüzlük yapılmasına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

?Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Diyarbakır'dan gelen bir grubun ilçedeki ehliyet sınavında kopya düzeneği kuracağı bilgisine ulaşıldı.

Operasyonda, üzerine gizli düzenek kurulan bir aday ile bu düzeneği dışarıdaki bir araçtan yöneten 4 organizatör yakalandı.

Yapılan aramalarda, 2 casus kulaklık, casus kamera, 5 sim kartlı ses kartı, 6 cep telefonu ve kulaklık pili ele geçirildi.

?Gözaltına alınan ve aralarında 2 suça sürüklenen çocuğun da bulunduğu 5 şüpheli hakkında "6114 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.