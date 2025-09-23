Haberler

Samsun'da Ehliyet Sınavında Usulsüzlük: Gözaltı

Samsun'da Ehliyet Sınavında Usulsüzlük: Gözaltı
Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde kopya düzeneği, kulaklık ve cep telefonu bulundu.

Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-Sınav Merkezi'nde sınava giren bir kişinin durumundan şüphelendi.

Zanlının üzerinde yapılan aramada kopya düzeneği, kulaklık ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
