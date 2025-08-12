Samsun'da Drenaj Çalışmasında İnsan Vücudu Parçaları Bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesinde, drenaj çalışması sırasında topraktan insan vücudu parçaları çıkmasıyla polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Uzuvların, il merkezine bağlı hastanelerden getirilen tutanaklarla gömüldüğü belirlendi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde drenaj çalışması için yapılan kazıda insan vücudu parçaları bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle Derecik Mezarlığı yakınlarında yaptığı drenaj çalışması esnasında topraktan insana özgü vücut parçaları ortaya çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmada uzuvların il merkezine bağlı hastanelerden tutanak ile geldiği ve o bölgeye gömüldüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
