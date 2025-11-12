Samsun'da Dolandırıcılık ve Hırsızlık Olaylarına Karşı Bilgilendirme Toplantıları Düzenlendi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde dolandırıcılık ve iş yerinden hırsızlık olaylarına yönelik polis, esnaf ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme gerçekleştirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara KADES uygulamasının kullanımı, dolandırıcılık yöntemleri ve alınabilecek güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verdi.

Faaliyetlerde 4 bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi, 24 esnaf ziyaret edilerek güvenlik konularında uyarılarda bulunuldu.

Bu kapsamda 578 vatandaş da dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına karşı bilgilendirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşların güvenliği için bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.