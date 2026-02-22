Haberler

Samsun'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Samsun'un Terme ilçesinde, 70 yaşındaki bir vatandaşın 221 bin lira dolandırılmasıyla ilgili başlatılan operasyon sonucu 3 şüpheli tutuklandı. Ekipler, dolandırıcılık olayı ile bağlantılı olarak çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

Samsun'un Terme ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 70 yaşındaki H.P.'nin, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerce 221 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla ilgili çalışma başlattı.

H.P.'ye ait paranın V.A.'ya (39) aktarıldığını ve il dışında bir kuyumcudan altın alındığı bilgisine ulaşan ekipler, A.D. (25) ile M.S.İ.'nin (26) de V.A. ile beraber hareket ettiklerini belirledi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Bolu ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla V.A, A.D. ve M.S.İ, ekiplerce yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerine operasyon yapan ekipler, yaptıkları aramalarda çok sayıda dijital materyale de el koydu.

Gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Veysel Altun
