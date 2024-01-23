Samsun'da Dini Nikahlı Eşini Rahatsız Eden Kişiyi Bıçakladı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde dini nikahlı eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği kişiyi yüzünden bıçaklayan R.B., ev hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre R.B., dini nikahlı eşini, evine gidip rahatsız eden H.Ö.'yü yüzünden bıçakladı. H.Ö., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, R.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliye mahkemece, ev hapsi cezası verildi.