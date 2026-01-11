Haberler

Çarşamba'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Güncelleme:
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Bayramlı Mahallesi'nde devrilen traktörün sürücüsü D.A.Ç. (43) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bayramlı Mahallesi'nde D.A.Ç. (43) idaresindeki traktör yolun kenarına devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

D.A.Ç'nin cenazesi Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
