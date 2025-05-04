Samsun'da Devrilen Otomobilden Emniyet Kemeri ile Kurtuldular

Samsun'da Devrilen Otomobilden Emniyet Kemeri ile Kurtuldular
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Yakakent ilçesinde devrilen bir otomobilde emniyet kemeri takılı olan bir çift, kazayı yaralanmadan atlattı. Araç, çelik bariyere çarparak devrildikten sonra su kanalına düştü.

Samsun'un Yakakent ilçesinde devrilen otomobilde emniyet kemeri takılı olan çift yara almadan kurtuldu.

Ahmet Kılıç yönetimindeki 41 NF 149 plakalı otomobil, Samsun Sinop Karayolu Kozköy Mahallesi'nde çelik bariyere çarptı ve su kanalına devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan evli çiftin şoka girdiği, emniyet kemeri taktıkları için kazayı yaralanmadan atlattığı belirtildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.