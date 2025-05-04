Samsun'da Devrilen Otomobilden Emniyet Kemeri ile Kurtuldular
Samsun'un Yakakent ilçesinde devrilen bir otomobilde emniyet kemeri takılı olan bir çift, kazayı yaralanmadan atlattı. Araç, çelik bariyere çarparak devrildikten sonra su kanalına düştü.
Samsun'un Yakakent ilçesinde devrilen otomobilde emniyet kemeri takılı olan çift yara almadan kurtuldu.
Ahmet Kılıç yönetimindeki 41 NF 149 plakalı otomobil, Samsun Sinop Karayolu Kozköy Mahallesi'nde çelik bariyere çarptı ve su kanalına devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan evli çiftin şoka girdiği, emniyet kemeri taktıkları için kazayı yaralanmadan atlattığı belirtildi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel