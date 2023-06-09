Samsun'da dereye yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hakkı T. yönetimindeki 16 HT 379 plakalı otomobil, Demircideresi Kirenli mevkisinde dereye yuvarlandı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ramazan K. ve Nami K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ramazan K. ve Nami K, buradaki müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Ramazan Çoban - Güncel