Samsun'da depoda çıkan yangın söndürüldü
Atakum ilçesinde inşaat malzemeleri bulunan bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Samsun'un Atakum ilçesinde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çay Mahallesi'nde inşaat malzemeleri bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahelesi sonucu yangın, çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.
İnşaat malzemelerinin bulunduğu depoda büyük çapta hasar meydana geldi.
