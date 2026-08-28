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Samsun'da 28-30 Ağustos'ta Denize Giriş Yasağı

Samsun'da 28-30 Ağustos'ta Denize Giriş Yasağı
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Samsun Valiliği, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 28-30 Ağustos tarihleri arasında denize girilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Meteoroloji ve Sahil Güvenlik verilerine göre dalga yüksekliğinin 1-1,5 metre, rüzgar hızının 20-25 deniz mili olması bekleniyor. Valilik, boğulma vakalarının önüne geçmek için vatandaşların denize girmemeleri gerektiğini vurguladı.

SAMSUN Valiliği, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 28-30 Ağustos tarihleri arasında denize girilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Samsun Valiliği, 28-30 Ağustos tarihleri arasında Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan alınan meteorolojik veriler doğrultusunda kent genelinde denize girilmemesi yönünde uyarılarda bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, il genelinde dalga yüksekliği 1-1,5 metre ve rüzgar hızının 20-25 deniz mili seviyesinde beklendiği, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek amacıyla vatandaşların denize girmemelerinin önem taşıdığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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