Samsun'da Darp ve Gasp İddiası: 61 Yaşındaki Kadın Gözaltına Alındı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Ali G.'nin (22), darp ve gasp edildiği iddiasıyla polise şikayette bulundu. Verilen adrese giden polis, Pervin Z.'yi (61) gözaltına aldı. Olayla ilgili Pervin Z.'nin kızı Seda K. (25) ve arkadaşı Ramazan U. (44) ise aranıyor. Ayrıca gözaltına alınan kadının "Fuhuşa teşvik etmek" suçundan 8 farklı aranması olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün Samsun'un İlkadım Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan U. (44) arkadaşı Perzin Z. ve onun kızı Seda K.'nın sevgilisi Ali G.'yi önce darp, ardından da 1200 lira ve cep telefonunu gasp etti. Bunun üzerine Ali G., polise şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, olayın yaşandığı eve gidip, Pervin Z.'yi gözaltına aldı. Seda K. ve Ramazan U. ise olay yerinden kaçtı.

Pervin Z.'nin yapılan sorgusunda, "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan 8 ayrı aranması olduğu, toplamda 4,5 yıl hapis cezası bulunduğu, 11 bin 700 lira da para cezası olduğu belirtildi. Kaçan Seda K. ve Ramazan U.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,