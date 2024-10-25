Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Darp ve Gasp İddiası: 61 Yaşındaki Kadın Gözaltına Alındı

Samsun'da Darp ve Gasp İddiası: 61 Yaşındaki Kadın Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde Ali G. darp ve gasp iddiasıyla polise başvurdu. İlgili olayda 61 yaşındaki Pervin Z. gözaltına alındı. Kaçan kızı Seda K. ve arkadaşı Ramazan U. ise aranıyor. Pervin Z.'nin fuhuşa teşvik suçundan sabıkası olduğu belirtildi.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Ali G.'nin (22), darp ve gasp edildiği iddiasıyla polise şikayette bulundu. Verilen adrese giden polis, Pervin Z.'yi (61) gözaltına aldı. Olayla ilgili Pervin Z.'nin kızı Seda K. (25) ve arkadaşı Ramazan U. (44) ise aranıyor. Ayrıca gözaltına alınan kadının "Fuhuşa teşvik etmek" suçundan 8 farklı aranması olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün Samsun'un İlkadım Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan U. (44) arkadaşı Perzin Z. ve onun kızı Seda K.'nın sevgilisi Ali G.'yi önce darp, ardından da 1200 lira ve cep telefonunu gasp etti. Bunun üzerine Ali G., polise şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, olayın yaşandığı eve gidip, Pervin Z.'yi gözaltına aldı. Seda K. ve Ramazan U. ise olay yerinden kaçtı.

Pervin Z.'nin yapılan sorgusunda, "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan 8 ayrı aranması olduğu, toplamda 4,5 yıl hapis cezası bulunduğu, 11 bin 700 lira da para cezası olduğu belirtildi. Kaçan Seda K. ve Ramazan U.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa İlkadım Samsun Güncel Polis Hukuk Suç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: Terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız

"Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremez"

 TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü Ekici'ye siparişini götüren çiçekçiden kahreden sözler

TUSAŞ şehidi Zahide'ye siparişini götüren çiçekçiden kahreden sözler

 Putin'in elinde görüldü! BRICS Zirvesi'ne damga vuran banknot

Zirveye damga vuran banknot
TUSAŞ'a saldıran teröristlerin hangi ülkeden geldikleri belli oldu

Hangi ülkeden geldikleri belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kısmetse Olur Aybüke evleniyor mu, kiminle evleniyor? Kısmetse Olur Aybüke'nin sevgilisi kim? Adana Demirspor Sivasspor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, nereli? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 25 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Milli maç ne zaman? Türkiye- Galler maçı ne zaman oynanacak? GS Avrupa'da ne kadar kazandı? Galatasaray Avrupa Ligi'nden kaç para alacak? Türkiye-Ukrayna Kadın Milli futbol maçı ne zaman? Türkiye- Ukrayna maçı canlı izleme linki var mı? (TÜRKİYE- UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE) HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 26-27 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak? Teşkilat son bölümde ne oldu? Teşkilat son bölüm izleme linki! KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 25 Ekim altın fiyatları...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.