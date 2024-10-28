Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Törenlerle Başladı

Samsun'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Törenlerle Başladı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Kavak, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri, çelenk sunumları, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar eşliğinde yürüyüşler düzenlendi.

Samsun'un Kavak, Salıpazarı ile Terme ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları törenlerle başladı.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen törene, Kavak Kaymakamı Taha Genç, Belediye Başkanı Şerif Ün, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Esat Cansel, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra ilçe protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

Salıpazarı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, Anadolu Lisesi önünden başlayan Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüş ile başladı.

Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyaz ve Belediye Başkanı Refaettin Karaca tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Beyaz, program sonrası Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Terme

Terme'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Törende, Atatürk Büstü'ne çelenk sunumunu Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Belediye Başkanı Şenol Kul ve Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Tugay Bayırtarla gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin ardından alanda resim sergisi açıldı.

Kaynak: AA / Gamze Gebesoy - Güncel

Cumhuriyet Bayramı Yerel Haberler Kültür Sanat Salıpazarı Güncel samsun Yaşam Tören Terme Kavak

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj: Ben bir iktidar hasmı değilim

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj

 Neredeyse aynı! A Parti'nin logosu, Necmettin Erbakan'ın MSP'sini akıllara getirdi

A Parti'nin logosu, Erbakan'ın partisini akıllara getirdi

 İşte Yenidoğan çetesinin hesaba katmadığı o plan! Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş

Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş
CHP'li Başarır: Erdoğan üniversitede dersime girdi, 'Ne avukat olacaksın manken olsana' dedi

Erdoğan'dan üniversitede dersine girdiği CHP'li Başarır'a çok konuşulacak tavsiye
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 28 Ekim Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? KOSKİ Konya su kesintisi! 28-29 Ekim Karatay, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Esra Erol Avukat Hülya neden yok, Hülya Kuran ayrıldı mı, Umreye mi gitti, ne zaman dönecek? Ballon d'Or'u Rodri mi kazandı? Kızılay Haftası ne zaman? Vatan Caddesi kapalı mı 29 Ekim? İZSU İzmir su kesintisi! 28-29 Ekim Urla, Torbalı, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Ekim 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 28 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.