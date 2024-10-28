Samsun'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Törenlerle Başladı
Samsun'un Kavak, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri, çelenk sunumları, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar eşliğinde yürüyüşler düzenlendi.
Samsun'un Kavak, Salıpazarı ile Terme ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları törenlerle başladı.
Atatürk Parkı'nda düzenlenen törene, Kavak Kaymakamı Taha Genç, Belediye Başkanı Şerif Ün, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Esat Cansel, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra ilçe protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler eşliğinde yürüyüş düzenlendi.
Salıpazarı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Tören, Anadolu Lisesi önünden başlayan Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüş ile başladı.
Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyaz ve Belediye Başkanı Refaettin Karaca tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Beyaz, program sonrası Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.
Terme
Terme'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.
Törende, Atatürk Büstü'ne çelenk sunumunu Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Belediye Başkanı Şenol Kul ve Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Tugay Bayırtarla gerçekleştirdi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin ardından alanda resim sergisi açıldı.