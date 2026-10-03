Samsun'da çocuklar, SBB katkısıyla Gazze'deki yaşıtları için resim çizdi

SAMSUN'da çocuklar, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek ve Filistinli çocukların yaşadıklarını duyurmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, duygu ve düşüncelerini resimlerle anlattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin (SBB) katkısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliğinde çocuklar, 'Gazze'de Hayalleri Yok Edilen Çocukların Sesini Duyurmak İçin Çiziyoruz' başlığıyla çalışmalar hazırladı. Etkinlik için meydanda kurulan alanda bir araya gelen çocuklar, Filistin'deki yaşıtlarına yönelik çizimler yaparak düşüncelerini kağıda yansıttı.

'GAZZE'DE 1 MİLYON ÇOCUK PSİKOLOJİK DESTEĞE İHTİYAÇ DUYUYOR'

Çocukların eğitime ve gülümsemeye ihtiyaçları olduklarını belirten Yetim Vakfı Temsilcisi Sakine Okudan, "Bugün Gazze'de yaklaşık 1 milyon çocuk psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor. 658 bin çocuğun eğitime erişimi kesintiye uğramış durumda. Çocuklar, hayatlarının en kıymetli dönemlerini okul sıralarında değil; yıkılmış binaların, geçici barınma alanlarının ve kayıplarının arasında geçiriyor. Üstelik şiddet sona ermiş değil. İşte 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliğimiz tam olarak bu acı gerçeğin karşısında durduğumuz yeri anlatıyor. Bugün çocuklarımızdan Filistin için resim yapmalarını isterken onlara yalnızca bir tuval ve birkaç boya kalemi vermiyoruz. Onlara Gazzeli arkadaşlarını görebilmeyi, onlara umut olmayı, ses olmayı ve onlardan uzakta olsalar dahi ne kadar büyük vicdanlara sahip olduklarını resmetmelerini istiyoruz. Çünkü çocukların çizdiği dünya aslında son derece basittir: Bir ev vardır. Bir aile vardır. Bir okul vardır. Gökyüzünde bir güneş vardır. Sokakta oynayan çocuklar vardır" dedi.

'FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR ÖZGÜRCE YAŞASIN İSTİYORUZ'

Çizilen resimlerin çocukların sesi olduğunu söyleyen Filistinli öğrenci ise, "Biz bugün buraya Filistinli çocuklar için resim çizmek amacıyla geldik. Sizce Filistinli çocuklar için ne çizebiliriz? Bir dünya, bir ev, bir okul, bir park, bir arkadaş. Bugün burada yapacağımız şey Filistinli çocukların seslerini duyurmak. Çizdiğimiz tüm bu resimlerin aslında onların sesi, onların neşesi, onların oyunları, onların her şeyleri olsun istiyoruz. Özgürce yaşasınlar istiyoruz. Buraya gelmeden önce ne çizeceğimi düşündüm. Bir ev çizmek istedim. Sonra Gazze'de evi yıkılan çocuklar geldi aklıma" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı