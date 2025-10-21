Samsun'da Cinayet Davasında Azmettirme İddiası

SAMSUN'da Sercan Tokaç tarafından Asım Cerrah'ın (42) tabancayla öldürüldüğü davada azmettirdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Uğur Demiröz savunmasında, "Sercan, daha önce 3-4 kez cezaevine girmiş, hukuki süreçler dahil başına neler gelebileceğini idrak edecek yapıda ve yaştadır. Nasıl olur da Sercan gibi sakat ve hasta olan bir insanı cinayet gibi bir olaya, azmettirebilirim. Sercan'ı hiç kimse cinayete azmettiremez" dedi.

Olay, 23 Mayıs 2024 akşamı Canik ilçesindeki Gülsan Sanayi Sitesi 46'ncı sokakta meydana geldi. İddiaya göre Asım Cerrah, çay ocağında olduğu sırada husumetlisi Sercan Tokaç'ın silahlı saldırısına uğradı. Sercan Tokaç tabancayla Cerrah'a kurşun yağdırıp, olay yerinden kaçtı. Vücuduna 7 mermi isabet eden Cerrah kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Asım Cerrah, arkadaşı tarafından götürüldüğü özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Silahlı saldırı ile ilgili çalışma başlatan polis, KGYS kameralarını izleyip, olaydan 1 gün önce şüpheli ile arkadaşı İ.B.'nin, Asım Cerrah'a ait dükkanın önünden otomobil ile geçtiğini tespit etti. Polis, İ.B.'yi, Tokaç'a yardım ettiği suçlamasıyla yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ifadesinde, "Sercan Tokaç, benim arkadaşım olur. 'Kafam bozuk' dedi ve kendisini alıp bir yerlere gittik. Ben kendisine yardım etmedim, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sercan Tokaç ise yakalanamadı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İ.B. hakkında 'Kasten öldürme', 'Suça yardım etme' ve 'Suçun tekerrür etmesi' suçlarından, Serkan Tokaç hakkında 'Kasten öldürme', 'Ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma' ve 'Suçun tekerrür etmesi' suçundan, Uğur Demiröz hakkında ise 'Azmettirme' suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ikinci duruşması ise bugün görüldü. Tutuksuz yargılanan İ.B., tutuklu yargılanan Uğur Demiröz, Asım Cerrah'ın eşi G.C. ve taraf avukatları katıldı. Interpol tarafından kırmız bültenle aranan Sercan Tokaç'ın ise kısa bir süre önce Gürcistan'da yakalandığı, ancak ülkeye iadesi yapılmadığından dolayı duruşmaya katılamadığı öğrenildi.

'SERCAN'I KİMSE AZMETTİREMEZ'

Başka bir suçtan hapis cezası bulunan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Uğur Demiröz, Rusya'da yakalanıp ülkeye getirildikten sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Asım Cerrah'ın öldürülmesiyle ilgili de azmettirici olduğu iddia edilen Uğur Demiröz bugün görülen duruşmada yaptığı savunmasında, "Sercan Tokaç, daha önce 3-4 kez cezaevine girmiş, hukuki süreçler dahil başına neler gelebileceğini idrak edecek yapıda ve yaştadır. Nasıl olur da Sercan gibi hasta ve sakat bir insanı cinayet gibi bir olaya, azmettirebilirim. Sercan'ı hiç kimse cinayete azmettiremez. Olayda kendisinin fevri bir şekilde kimseden yardım almadan tek başına hareket edip, olayı gerçekleştirdiği açık ve net değil midir? Sercan'ın silahla yaralanma olayında sakat olmasına rağmen, şahısların aşırı tahriklerinden dolayı bu olayı yaptıklarını düşündüğüm için aşırı derece sinirlendim ve hüzünlendim. Bu sebeple sosyal medyadan birkaç paylaşım yaptım. Sercan'ı azmettirdiğim kanaatine varılmamalıdır. Asım Cerrah'ın eşi ifadesinde, benim 3 yıl önce eşini arayarak kendisini ve çocuklarını öldürmekle tehdit ettiğimi, aynı zamanda çocuklarının fotoğrafını çekip eşine yolladığımı beyan etmiş. Asım Cerrah da beni gidip emniyete şikayet etmişti. Tehdit edilen bir insan, cevap böyle mi yazar? veya eşinin dediği gibi yapmış olsam, eşi Asım Cerrah bunu şikayetinde belirtmez miydi? Ben bir insanı çocuklarıyla tehdit edecek bir adam değilim" dedi.

'ÇOCUKLARIN BABASIZ MI? KALSIN' DEDİ'

Duruşmada konuşan Asım Cerrah'ın eşi Gülsemin Cerrah ise "Sanığın söyledikleri çok saçma. Kendisi eşimle konuşmasında 'Çocukların mı babasız kalsın' dedi. Telefonda konuşuyorlarken duydum. İlk başta normal konuştular daha sonra eşime 'Sen bu işe karışma' dedi ama eşim 'Onlar benim kardeşim, bir şeyler yapmam lazım' dedi. Benim eşim koruma talep etti imzaları da var. Benim eşim içlerinde en masum olandı. Baba yiğit bir insandı. Benim eşimi hiçbir günahı yokken öldürdüler. Önceden gelen husumetlerle alakası yoktu. Dediklerini yaptılar, bana eşimin ölüsünü getirdiler" dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.