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Samsun'da CHP Mitingine Katılan Kadınlar Dikkat Çekti

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CHP'nin düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine koltuk değnekleri ve yürüteçleriyle katılan kadınlar, Ekrem İmamoğlu'na destek vererek iradelerine sahip çıkma mesajı verdiler.

Haber : Mehmet Oflaz - Mehmet Rebii Özdemir / Kamera: Ünal Aydın

(SAMSUN) - CHP'nin Samsun'da düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine koltuk değnekleri ve yürüteçleriyle katılan kadınlar dikkati çekti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan kadınlar, "Allah'ım onu ve halkı kurtarsın", "Ekrem İmamoğlu çıksa da çıkmasa da Cumhurbaşkanı'dır" dedi.

CHP tarafından düzenlenen ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ile erken seçim talebiyle başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin ilki, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.

Mitinge 7'den 70'e yurttaşlar yoğun katılım gösterdi. Yağmura rağmen alanı terk etmeyen kalabalık arasında, koltuk değnekleri ve yürüteçleriyle mitinge katılan Karadenizli kadınlar da dikkat çekti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan kadınlar, iradelerine sahip çıkmak için orada olduklarını vurguladı.

Mitinge yürüteciyle gelen yaşlı kadın, İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını talep ederek, "Allah'ım ona yardımcı olsun, Allah'ım onu ve halkı kurtarsın" dedi.

Kalçasında 4 protez olduğunu ve iki koltuk değneğiyle mitinge katılan Artvinli kadın da Ekrem İmamoğlu'na haksızlık yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz Atatürk'ün askerleriyiz. İmamoğlu'nu çıkarsınlar, orada bekletmesinler. Haksızlık yapmasınlar. Karadenizliyiz o bizim hemşerimizdir. Onun çıkması lazımdır. Onu Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Çıksa da çıkmasa da Cumhurbaşkanı'dır."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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