Haberler

Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 162'nci yıl dönümünde Samsun'da anma yürüyüşü

Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 162'nci yıl dönümünde Samsun'da anma yürüyüşü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 162'nci yılı dolayısıyla atlı anma yürüyüşü düzenlendi, denize karanfil bırakıldı.

SAMSUN'da Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 162'nci yılında atlı anma yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün ardından denize karanfil bıraktılar.

Kafkas Dernekler Federasyonu (KAFFED) ve Samsun Çerkes Derneği tarafından 21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 162'nci yılı anma yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin, Dünya Çerkes Birliği Genel Başkan Yardımcısı Öner Yılmaz, Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Ünal Uluçay, Samsun Çerkes Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Ayrancı ve vatandaşlar katıldı. Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde toplanan grup, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde atlı kortej yürüyüşü yaptı. Yürüyüşün ardından grup daha sonra denize '1864' yazılı çelenk ve kırmızı karanfiller bıraktı. Daha sonra Adigece ve Abazaca dualar edildi.

Duaların ardından konuşan Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Ünal Uluçay, "Atalarımızı kaybettiğimiz 21 Mayıs 1864'ün 162'nci anma yıl dönümünü bu senede Samsun'da anıyoruz. Karadeniz'in incisi Samsun'dayız. Buradan anavatana giden temsilci arkadaşlarımız da var, hemşehrilerimiz de var. Biz de anavatana en yakın sahil olan Samsun'da ve en fazla Çerkez nüfusunun yaşadığı ve en fazla hayatını kaybeden atalarımızın sahilinde ölmüşlerimizi yad edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından oratoryo ve tiyatro gösterisi ile sahilde ateş yakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

CHP Kurultayı soruşturmasında çok sayıda tutuklama
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı

CHP'de bildiri çatlağı! O başkan imza atmadı, toplantıyı terk etti
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 300 milyon Euro kazandı

1.5 saatte tam 300 milyon Euro kazandı!
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Türk futbolunun önemli kulüplerinden Altınordu devrediliyor

Türk futbolunun önemli kulüplerinden biriydi! Satışa konuldu
Mahmut Uslu'dan teknik direktör açıklaması: Yabancı ve Türk 2-3 alternatifimiz var

Herkes Aykut Kocaman tek aday derken... Büyük sürpriz duyuruldu

Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek

Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim

Annenin feryadı yürekleri dağladı: Ben sana gitme dedim oğlum