Haberler

Samsun'da Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 162'nci yılında denize karanfil bırakıldı

Samsun'da Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 162'nci yılında denize karanfil bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 162'nci yılı dolayısıyla denize karanfil ve siyah çelenk bırakıldı. Atakum'da düzenlenen anma programında atlı kortej yürüyüşü, dua, oratoryo ve tiyatro gösterisi yapıldı.

Samsun'da, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 162'nci yılı dolayısıyla denize karanfil ve siyah çelenk bırakıldı.

Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Samsun Çerkes Derneğince, 21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 162'nci yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.

Atakum Çobanlı İskelesi'nde toplanan vatandaşlar, Adnan Menderes Bulvarı'nda atlı kortej yürüyüşü yaptı. Yürüyüşün ardından grup, denize '1864' yazılı siyah çelenk ve karanfil bıraktı. Daha sonra Adigece ve Abazaca dua edildi.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Ünal Uluçay, burada yaptığı konuşmada, atalarını kaybettikleri 21 Mayıs 1864'ü andıklarını dile getirerek, "Karadeniz'in incisi Samsun'dayız. Buradan anavatana giden temsilci arkadaşlarımız da hemşehrilerimiz de var. Biz de anavatana en yakın sahil olan Samsun'da ve en fazla Çerkes nüfusunun yaşadığı ve en fazla hayatını kaybeden atalarımızın sahilinde ölmüşlerimizi yad ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından oratoryo ve tiyatro gösterisi yapıldı, sahilde ateş yakıldı.

Programa, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Dünya Çerkes Birliği Genel Başkan Yardımcısı Öner Yılmaz, Samsun Çerkes Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Ayrancı ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İlyas Gün
Gülistan Doku soruşturmasında ABD'de gözaltına alınan Umut Altaş'ın ses kaydı ortaya çıktı: Katili ellerinize bırakacağım

Gülistan Doku soruşturmasının kilit isminin ses kaydı ortaya çıktı
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

CHP Kurultayı soruşturmasında çok sayıda tutuklama
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı

CHP'de bildiri çatlağı! O başkan imza atmadı, toplantıyı terk etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim

Annenin feryadı yürekleri dağladı: Ben sana gitme dedim oğlum
Beşiktaş'tan Jorge Jesus bombası

Beşiktaş'ta Jesus bombası patladı

ABD medyası duyurdu: ABD-İran savaşı bugün sona erecek

ABD basını tüm dünyanın beklediği haberi verdi: Savaş bu gece...

Bursaspor'dan tarihi transfer: 4 yıl sonra ilk kez yabancı oyuncuya imza attırabildiler

İmzayı attı! Süper Lig'in eski şampiyonundan tarihi transfer
Harry Kane varsa sorun yok! Bayern Münih Almanya Kupası şampiyonu

Yeniden şampiyonlar!
Netanyahu'da 'anlaşma' paniği: Koalisyon ortaklarını 'acil' toplantıya çağırdı

İsrail’de kırmızı alarm! Netanyahu 'acil' toplantıya çağırdı
Türkiye'den transfer yapacak mı? Acun Ilıcalı'dan zafer sonrası ilk açıklama

Türkiye'den Premier Lig'e futbolcu götürecek mi? Acun'dan bomba sözler