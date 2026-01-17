Samsun'da kaza: 2 kişi ağır yaralandı

SAMSUN'un Havza ilçesinde çekicinin yandan çarptığı kamyondaki 2 kişi, ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Bekdiğin Mahallesi Samsun-Ankara kara yolunda meydana geldi. R.K.'nin (53) kullandığı 19 ABS 823 plakalı çekici, Y.D.'nin (51) kontrolündeki 58 TF 953 plakalı kamyon yandan çarptı. Kazada Y.D. ve yanındaki E.D. (48), ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.