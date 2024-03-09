Samsun'da Camide Kalp Krizi Geçiren Kişinin Cenazesi Toprağa Verildi
Samsun'un Havza ilçesinde camide kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 79 yaşındaki Kadir Arslan'ın cenazesi, Havza Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kevser Cami'sine getirildi. Cenaze namazının ardından Arslan'ın cenazesi Kocapınar Mahallesi mezarlığında defnedildi.
Samsun'un Havza ilçesinde camide kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden kişinin cenazesi, toprağa verildi.
Dün cuma namazı kılmak için gittiği Kevser Camisi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 79 yaşındaki Kadir Arslan'ın cenazesi, Havza Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kevser Cami'sine getirildi.
Burada öğle vakit kılınan cenaze namazı sonrası Arslan'ın cenazesi, Kocapınar Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.