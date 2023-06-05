Samsun'da cadde ve sokaklar göle döndü; eğitime ara verildi (3)

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, 5 ARAÇ ALTINDA KALDIKentte etkili olan sağanakta, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi Mahmudiye Caddesi'nde bir apartmanın otoparkının istinat duvarı çöktü.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, 5 ARAÇ ALTINDA KALDI

Kentte etkili olan sağanakta, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi Mahmudiye Caddesi'nde bir apartmanın otoparkının istinat duvarı çöktü. Park halindeki 5 araç, istinat duvarının altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AEFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Ersin DEMİR-Emre ÖNCEL/SAMSUN,