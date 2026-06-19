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Samsun'da "Buluşmalar" karma sergisi açıldı

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Samsun Plastik Sanatlar Derneği'nin düzenlediği 'Buluşmalar' karma sergisi, 42 sanatçının 115 eseriyle Yalı Sergi Salonu'nda açıldı. Sergi, 26 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Samsun Plastik Sanatlar Derneği tarafından düzenlenen "Buluşmalar" karma sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yalı Sergi Salonu'nda düzenlenen sergide, 42 sanatçının farklı disiplinlerde çalıştığı 115 eser yer aldı.

Sergide baskı resim, heykel, seramik ve resim başta olmak üzere pek çok farklı teknikte üretilen eserler sanatseverlerle buluştu.

Samsun Plastik Sanatlar Derneği Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selma Karaahmet Balcı, kentin sanat iklimini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Samsun'da sanatı görünür kılmak ve sanatçılar arasındaki üretim odaklı bağları pekiştirmek adına bu tür organizasyonlar kritik önem taşıyor. Dernek olarak sanatsal üretimi destekleyen sergi, atölye ve projelerimiz artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Sergi, 26 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Veysel Altun
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