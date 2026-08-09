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Canik'teki cinayet zanlısı adliyede

Canik'teki cinayet zanlısı adliyede
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Samsun'un Canik ilçesinde kağıt toplayıcısı Necmettin Uzun'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Trabzon'da yakalanan E.B., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının çok sayıda suç kaydı bulunuyor.

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Trabzon'da yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İlçede kağıt toplayıcılığıyla geçimini sağlayan Necmettin Uzun'un (70) evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan katil zanlısı E.B'nin (59) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Kağıt toplayarak geçimini sağlayan Uzun'un bıçaklanarak evinde yaşamını yitirmesiyle ilgili çalışma sonucu katil zanlısı E.B, dün Trabzon'da yakalanmıştı. Zanlının çeşitli illerde işlediği suçlar nedeniyle çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA
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