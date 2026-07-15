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Samsun'da kediye tekme atan kişi kamerada

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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin kaldırımdaki kediye tekme attığı anlar, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin kaldırımdaki kediye tekme attığı anlar, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Derebahçe Mahallesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı'nda bir kişi, motosikletten indikten sonra kaldırıma çıkan kediye tekme attı.

İş yerinden çıkan vatandaşlar, bu kişiye tepki gösterdi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, söz konusu kişinin kediye tekme atması yer aldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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