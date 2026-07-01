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Samsun'da biçerdöverin alev alması sonucu 150 dekarlık buğday ve arpa ekili alan yandı

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hasat sırasında biçerdöverde çıkan yangın, 150 dekar buğday ve arpa tarlasını kül etti. İtfaiye ve köylülerin müdahalesiyle yangın diğer arazilere sıçramadan söndürüldü.

Samsun'da hasat esnasında biçerdöverin alev alması sonucu çıkan yangında 150 dekar buğday ve arpa tarlası zarar gördü.

Vezirköprü ilçesi İnkaya Mahallesi'nde Hasan Bülbül'e ait tarlada hasat yapıldığı sırada biçerdöverde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler daha sonra tarlaya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekipleri ile Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü personeli sevk edildi. Yangının söndürülmesi çalışmalarına mahalle sakinleri de traktör ve su tankerleriyle destek verdi.

Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu yangın diğer tarım arazilerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonucunda yaklaşık 150 dekar buğday ve arpa ekili tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
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