Samsun'da bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 genç yaralandı. 16 yaşındaki E.K., husumetli olduğu B.K. ve A.E.D'yi bıçakla yaraladı. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı, şüpheli yakalandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Karasamsun Mahallesi'ndeki bir iş yerinde E.K. (16), aralarında husumet bulunduğu iddia edilen B.K. (17) ve A.E.D'yi (17) yanında bulundurduğu bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli E.K, olayın ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Şüpheli işlemleri için emniyette götürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
