Eski Sevgilinin Kız Arkadaşını Bıçakla Yaraladı

Samsun'un Atakum ilçesinde, eski sevgili E.E., U.C.İ.'nin kız arkadaşı K.N.Y.'yi bıçakla yaraladı. Olayda K.N.Y., E.E.'yi kolundan ısırarak karşılık verdi. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, E.E. gözaltına alındı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde E.E. (26), eski sevgilisi U.C.İ.'nin (24) kız arkadaşı K.N.Y.'yi (23) bıçakla yüzünden yaraladı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. K.N.Y. (23) ve erkek arkadaşı U.C.İ., evde oturduğu sırada alt katta oturan E.E. kapıyı çaldı. E.E., kapıyı açan ev sahibi K.N.Y.'ye bıçakla saldırdı. Yaşanan arbedede E.E., K.N.Y.'yi bıçakla yüzünden yaraladı. K.N.Y. ise E.E.'yi kolundan ısırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı K.N.Y. sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. E.E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

E.E.'nin U.C.İ.'nin eski kız arkadaşı olduğu, bu nedenle K.N.Y. ile aralarında husumet bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
