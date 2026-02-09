Haberler

Samsun'da başı şerit testereye sıkışan adam ölü bulundu

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde evinin bahçesinde başı şerit testereye sıkışarak ölü bulunan 71 yaşındaki Osman Kalyoncu'nun otopsisinde cinayet şüphesine rastlanmadı. Kalyoncu'nun tansiyon hastası olduğu açıklandı.

SAMSUN'un Atakum ilçesindeki evinin bahçesinde, başı şerit testereye sıkışmış halde ölü bulunan Osman Kalyoncu'nun (71) otopsisinde cinayet şüphesine rastlanmadı. Kalyoncu'nun tansiyon hastası olduğu belirtildi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Kuruğökçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.K. (75) isimli kadın, eşi Osman Kalyoncu'yu evlerinin bahçesindeki şerit testere bölümüne başı sıkışmış halde buldu. A.K.'nin haber vermesi üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Kalyoncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Kalyoncu'nun cansız bedeni, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Ölümüne ilişkin herhangi bir cinayet şüphesinin bulunmadığı Osman Kalyoncu'nun tansiyon hastası olduğu ifade edildi.

