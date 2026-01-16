Haberler

Yeşilay, Ladik'te "Bağımlılıkla mücadele" semineri verdi

Yeşilay, Ladik'te 'Bağımlılıkla mücadele' semineri verdi
Güncelleme:
Samsun'un Ladik ilçesinde düzenlenen 'Bağımsızlık Yılı' etkinlikleri kapsamında bağımlılıkla mücadele semineri gerçekleştirildi. AK Parti Kadın Kolları ve Yeşilay tarafından organize edilen seminere katılım yoğun oldu.

Samsun'un Ladik ilçesinde "Bağımsızlık Yılı" etkinlikleri kapsamında "Bağımlılıkla mücadele" semineri gerçekleştirildi.

Ak Parti Kadın Kolları ve Yeşilay tarafından organize edilen seminer, Ladik Belediyesi konferans salonunda yapıldı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hülya Düzenli Aslan, böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ile toplum sağlığı merkezi yetkilisi Erdem Mert Korkmaz da bağımlılık çeşitleri ve bağımlılıkla mücadele konularında katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
