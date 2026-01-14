Samsun'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 sanığa müebbet hapis
Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Yargılanan 3 sanıktan 2'si müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, bir kişinin ATM'den para çekerken silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yargılanan 3 sanıktan 2'sine müebbet hapis cezası verildi.
Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar K.D. ve M.A, tutuksuz sanık S.K. ile taraf avukatları katıldı.
Mahkeme heyeti sanıklar K.D. ve M.A'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına, tutuksuz sanık S.K'nin ise beraatine hükmetti.
Vatan Caddesi Atakent Bulvarı kavşağında 15 Kasım 2024'te ATM'den para çeken Ali Gültekin yanına gelen 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirmişti.