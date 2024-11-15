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Samsun'da ATM'de Tabancayla Vurulan Genç Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'da ATM'de Tabancayla Vurulan Genç Hastaneye Kaldırıldı
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir genç, ATM'den işlem yaparken husumetlisi tarafından boynundan tabancayla vuruldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 3 genç polis tarafından gözaltına alındı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde Ali G.'yi (22) ATM'den işlem yaparken boynundan tabancayla vuran K.D., (17) ile olay anında yanında olan M.A. (17) ve S.K. (16) polise teslim oldu.

Olay, dün Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Ali G., bir bankaya ait ATM'de işlem yaptığı sırada husumetlisi olduğu K.D. tarafından boynundan tabancayla vuruldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. K.D. ve olay anında yanında olan M.A. ve S.K. bir süre sonra İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde polise teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Ali G'in 19, K.D.'nin 6, M.A.'nın 2, S.K.'nin ise 8 suç kaydı olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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