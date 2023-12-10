Samsun'da Arkadaşını Bıçaklayan Şüpheli Gözaltına Alındı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde tartıştığı arkadaşı H.Ç.'yi (36) 4 kez bıçaklayan E.S. (36) gözaltına alındı. Ağır yaralanan H.Ç. tedavi altına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, E.S. ile arkadaşı H.Ç. arasında tartışma çıktı. Telefonda tartışan iki arkadaş daha sonra Kışla Mahallesi'nde buluştu. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle E.S., H.Ç.'yi sol üst karın, sağ göğüs üst kısmından ve sol sırt böbrek bölgesinden 4 kez bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan H.Ç., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Polis ekipleri E.S'yi İlkadım ilçesinde saklandığı evde suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.