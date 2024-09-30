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Samsun'da Arı Sokmasıyla TIR Kazası: Sürücü Yaralandı

Samsun'da Arı Sokmasıyla TIR Kazası: Sürücü Yaralandı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir TIR sürücüsü, seyir halindeyken arı sokması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bariyerlere çarparak yan yattı. Sürücü hastaneye kaldırıldı, yaralı sürücünün sağlık durumu iyi.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde seyir halindeyken arı sokması sonucu kullandığı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. 50 metre sürüklenen TIR'ın sürücüsü kazada yaralandı.

Kaza, Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeni 19 Mayıs Stadyumu karşısı viyadük üzerinde meydana geldi. Serdar Sağır, hareket halindeyken arının sokması sonucu mısır sılajı yüklü 61 AEG 258 plakalı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. TIR'ın bankere çarpması sonucu yaklaşık 50 metre sürüklenip viyadük üzerinde tamamen yolu kapatıp yan yattı. Yaralanan sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Samsun – Ordu karayolu trafiğe kapatıldı. Ardından trafik ekiplerinin müdahalesiyle trafik yan yoldan verilmeye başlandı.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ /Samsun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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