Samsun'da arazi meselesi yüzünden cinayet işlendi

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde araziden kaynaklı husumet nedeniyle öldürülen Ali Demirtaş'ın (68) oğlu Davut Demirtaş (43), babasının daha önce 2 kez gizli numaradan arandığını belirterek, "'Fındığını topluyorlar' diyorlar. Babam da jandarmayla birlikte oraya gidiyor. İlkinde Engin Taşdelen'i yakalıyorlar, ikincisinde kimseyi bulamıyorlar. 3'üncü kez de olayın olduğu gün arıyorlar. 'Babam anneme yemeği koy 5 dakikaya geliyorum' deyip, gidiyor. İncelediğim güvenlik kamerasında babamdan 2 dakika sonra Aziz de peşinden gidiyor" dedi.

Olay, 7 Ağustos'ta saat 15.30 sıralarında Çarşamba ilçesine bağlı Ağcagüney Mahallesi'nde meydana geldi. 1983'ten beri Fransa'da yaşayan ve Samsun'a tatile gelen 4 çocuk babası Ali Demirtaş'ı, iddiaya göre gizli numaradan biri aradı. Bunun üzerine Demirtaş, eşi Emine Demirtaş'a (65) evinin yukarısındaki arazisine gideceğini ve 5 dakikaya geri geleceğini söyledi. Demirtaş'tan haber alamayan eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma Ali Demirtaş'ı ölü buldu. Ekipler, Demirtaş'ın av tüfeğiyle 6 el ateş edilerek öldürüldüğünü tespit etti. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, bir süredir aralarında arazi meselesinden husumet bulunan akrabası Engin Taşdelen (35), babası Abdulaziz Taşdelen (65) ve arkadaşı S.H.'yi (43), S.H.'nin evinde yakalayıp, gözaltına aldı.

'BENİM ARAZİMDEN GEÇEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİM'

Engin Taşdelen, verdiği ifadede, "4 yıl önce maddi nedenlerden ötürü evimiz ve arazimiz icralık oldu. Ali Demirtaş'tan burayı almasını istedik ve aldı. Hakkımızda icra takibi başlatınca aramız açıldı. Olay günü, Ali Demirtaş'ın geldiğini gördüm. Kendi arazisine geçebilmesi için bizim arazimizi üstünden geçmesi gerekiyor. Benim arazimden geçemeyeceğini söyledim ve aramızda tartışma çıktı. Arazime girince evden ruhsatsız av tüfeğimi aldım, havaya 1 el ateş ettim. Yan döndü, silah çekeceğini zannettim, silahı ona doğrulttum. Tetiğe dokunmam ile birlikte peş peşe ateşlendi. Kaçtım, eve gidip, kendime gelmek için duş aldım. Sonrasında S.H.'nin evine gittim. Jandarma, beni orada yakaladı" dedi.

'GERİ DÖNSEM NE YAPABİLİRDİM'

Engin Taşdelen'in babası Abdülaziz Taşdelen de ifadesinde, şunları söyledi:

"Ali Demirtaş, uzaktan akrabam olur ve büyük bir husumetim yoktur, hukuk davası bulunmaktadır. Engin'in Ali Demirtaş'ı vurduğunu yaylaya, Gölköy'e giderken öğrendim, duyunca şaşırdım. Benim 450 kovan arım bulunmakta. Kovanlara ayı dadanabilir. Olayı öğrendikten sonra geri dönsem ne yapabilirdim. Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili alakam bulunmuyor."

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Engin Taşdelen ile azmettirici olduğu öne sürülen Aziz Taşdelen tutuklanırken, S.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'EVİ KUNDAKLAYIP, KURŞUNLADILAR'

Ali Demirtaş'ın oğullarından Davut Demirtaş, DHA'ya konuştu. Abdulaziz Taşdelen'in bankalara borcu olduğunu söyleyen Demirtaş, "Babama, 'Borcum var, sıkıntıdayım' deyip, ikna ederek araziyi satın aldırdı. Babam araziyi satın almasına rağmen Taşdelen ve ailesi, 3 yıl boyunca mahsulleri toplamaya devam etti. Babam da 'Borçları var, biraz kendilerine gelsinler' diye maddi olarak herhangi bir talepte bulunmadı. Daha sonra aynı araziyi yarı fiyatına geri almak istediler. Babam da kabul etmedi. Bunun üzerine evi kundaklayıp, sonrasında da kurşunladılar" dedi.

'ONUN DEDİĞİ YERDE BABAMI BULUYORLAR'

Evin kundaklanıp, kurşunlanması ile ilgili etkin bir soruşturmanın yürütülmediğini söyleyen Demirtaş, babasının daha önce 2 kez gizli numaradan arandığını söyledi. Demirtaş, "'Fındığını topluyorlar' diyorlar. Babam da jandarmayla birlikte oraya gidiyor. İlkinde Engin Taşdelen'i yakalıyorlar, ikincisinde kimseyi bulamıyorlar. 3'üncü kez de olayın olduğu gün arıyorlar. 'Babam anneme yemeği koy 5 dakikaya geliyorum' deyip, gidiyor. İncelediğim güvenlik kamerasında babamdan 2 dakika sonra Aziz de peşinden gidiyor. Annem de görünce yeğenini, öldürülme korkusuyla babamın yanına yolladı. Yeğenim de gidip geliyor ve anneme, 'Sadece araba var, eniştemi göremiyorum' diyor. Annem korkup, jandarmayı arıyor. 1-2 saat arıyorlar ama babamı bulamıyorlar. Aziz Taşdelen'in oğlu F.T. bir süre sonra gelip, 'Ali eniştemin yukarıda da bir tarlası vardı, oraya bakın' diyor. Onun dediği yerde de babamı buluyorlar" diye konuştu.

Babasının hayırsever bir insan olduğunu Davut Demirtaş, "Babam, hayırsever bir insandı. Yaklaşık 10 talebe okutuyor. Arazi satıp o parayla cami yaptırmış biri. Eğer babam ölmeseydi, bugünlerde Moritanya'da büyük bir yurt yaptıracaktı. Plan ve proje çizilmişti, nasip olmadı" dedi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,