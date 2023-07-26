Samsun'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldürüldü

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla öldürüldü. Terice Mahallesi'nde A.P. ile Temel Öztürk arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.P'nin silahla ateş ettiği Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar başlatıldı.