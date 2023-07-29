Samsun'da annesini öldüren genç tutuklandı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde annesini tabancayla vurarak öldüren genç tutuklandı, babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın sebebi olarak otomobilin anahtarını vermeme tartışması gösterildi.

SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde 2 gün önce annesi Melek Baştürk'ü (43) tabancayla vurarak öldüren V.S.K. (16), tutuklandı, babası K.K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. VS.K.'nin ifadesinde annesini otomobilin anahtarını vermediği için çıkan tartışmada öldürdüğünü öne sürdüğü belirtildi.

Olay, önceki gün 14.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Söğütpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce eşinden boşanan Melek Baştürk ile birlikte yaşadığı oğlu V.S.K., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.S.K., annesini tabancayla vurdu. Melek Baştürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Baştürk'ün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Melek Baştürk, Çarşamba Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak aile kabristanlığında toprağa verildi.