Samsun'da Anız Yangını Ormanlık Alana Ulaşmadan Söndürüldü
Samsun'un Ladik ilçesinde yoldan geçen araçlardan atılan izmarit nedeniyle çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı.

Samsun'un Ladik ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.

Ayvalı Mahallesi'nde yoldan geçen araçlardan atılan izmaritten çıktığı tahmin edilen anız yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yakındaki ormanlık alana doğru ilerlemeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi Ladik İtfaiye Şefliği ekipleri, alevleri ağaçlara sıçramadan söndürdü.

Ayvalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Örnek, "Araçtan atılan izmaritten çıktığını tahmin ediyorum. Anında müdahale ederek söndürdük. Lütfen biraz daha dikkatli olalım." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
