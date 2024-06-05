Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Anaokulu Öğrencilerinden Atık Malzemelerle Kostüm Defilesi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Nene Hatun Anaokulu öğrencileri, aileleriyle birlikte atık malzemelerden tasarladıkları kostümlerle defile düzenledi. Etkinlikte çocuklara geri dönüşümün önemi anlatıldı.

Samsun'da, Türkiye Çevre Haftası kapsamında anaokulu öğrencileri, aileleriyle atık malzemelerden hazırladıkları kostümlerle defile gerçekleştirdi.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün organizesinde çeşitli kurum ve çevre derneklerinin iş birliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda Nene Hatun Anaokulu 3-4 yaş grubu öğrencileri, atık malzemelerden tasarlanan kostümlerle defile sundu.

Anaokulu öğrencileri, ebeveynleri ve öğretmenleriyle folyo, su şişesi, kullanılmış poşet, karton, plastik, gazete, etkinliklerde kullanılan kağıtlar gibi atıklardan asker, robot, astronot ve çizgi film kahramanlarının kostümlerini tasarladı.

Nene Hatun Anaokulu Müdür Yardımcısı Gökhan Akar, AA muahabirine, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Geri Dönüşen Şehir Samsun Projesi" kapsamında defile düzenlediklerini söyledi.

Geri dönüşümü çocuklara aşılamak amacıyla etkinliği yaptıklarını belirten Akar, "Atık maddelerin çevreye ve ekonomiye kazandırılmasının önemini, her atık maddenin çöp olmadığını, geri dönüştürerek tekrar kullanabileceğimizi öğrencilere aktardık. Çöp poşetleri, pipetler, etkinliklerde kullanılan kağıtlar, pet şişeler gibi atık maddeleri kullanarak doğaya kazandırılabileceği bilgisini öğrencilerimize verdik." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Nene Hatun Türkiye Samsun Eğitim Güncel Haberler

Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek

Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek

 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

 Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti

Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti

Bakmadan Geçme

SGK 344 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Kamuda sözleşmeli personel ne demek? Adana 2024 yılı kurban satış ve kesim yerleri nereler? Özel sektöre Kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramı idari tatil mi, resmi tatil mi? EKPSS TERCİH BAŞLADI MI 2024? EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? EKPSS TERCİH KILAVUZU! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Erzurum Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Erzurum'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? E - OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2024? MEB e - Okul not ve DEVAMSIZLIK kapama tarihi ne zaman? Gaziantep Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Gaziantep'te kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? FERDİ KADIOĞLU FENERBAHÇE'DEN GİDİYOR MU? #9917 Ali Koç transfer ile ilgili ne dedi? Bonservis için takam verdi! #129349 Antalya Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Antalya'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? Samsun Kurban kesim ve satış yeri 2024: Samsun'da kurban pazarı hangi ilçeye ve nereye kuruluyor? MOURİNHO MALİYETİ NE KADAR? Ali Koç açıkladı: Mourinho yıllık maliyeti kaç para? Kayseri Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Kayseri'de kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? İzmir'de kurban satış ve kesim yerleri nereler? İşte 2024 İzmir kurban pazarı konumları Ankara Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Ankara'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor?
FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı

FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title