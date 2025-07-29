Samsun'da Alev Alan Otomobile İtfaiye Müdahale Etti

SAMSUN'un Atakum ilçesinde alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının ilk anında sürücünün yangın tüpüyle alevlere müdahalesi çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 15.00 sıralarında Erdem D.'nin (22) kullandığı 55 ADY 458 plakalı otomobil, orta şeritte stop etti. Otomobili tekrar çalıştırmayı deneyen Erdem D., ön kaputtan alevlerin yükseldiğini görünce yangın tüpüyle yangına müdahale etmeye çalıştı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki alevleri kontrol altına alıp, söndürdü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.