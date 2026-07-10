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Silahlı kavgada yaralandı

Silahlı kavgada yaralandı
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Samsun'un Canik ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada Oğuz B. silahla yaralandı. Olayla ilgili Ertan T. ve ağabeyi Yaşar T. gözaltına alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

SAMSUN'un Canik ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada Oğuz B.'yi (35) silahla yaralandı. Olayla ilgili Ertan T. (31) ve ağabeyi Yaşar T. (38) gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi Harzemşah Sokak'ta meydana geldi. Aralarında alacak meselesi yüzünden husumet olduğu öğrenilen Oğuz B. ile Yaşar T. ve kardeşi Ertan T. sokak ortasında karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Oğuz B. açılan ateşte sağ kasığından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oğuz B., yapılan ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Oğuz B.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Çalışma başlatan polis ekipleri, Yaşar T. ile kardeşi Ertan T.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 1 ruhsatsız tüfek ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Öte yandan Oğuz B.'nin 28, Ertan T. ile Yaşar T.'nin 5'er suç kaydı olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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