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Dün Diyarbakır, bugün Samsun! Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Dün Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 9 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bir korkunç olay da Samsun'da meydana geldi. Terme ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılar ve yakınları, kaldırıldıkları hastaneyi de birbirine kattı.

Samsun'un Terme ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Bafracalı Mahallesi'nde akrabalar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tarafların silahla birbirine ateş etmesi sonucu Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda E. ile R.E, T.E, F.E, H.E. ve N.E. silahla, U.E. ise darbedilerek yaralandı. Yaralılar, il merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar taşkınlık yaptı. Yaralılar ve yakınları acil servisi birbirine katarken, hastanenin müşahede alanındaki eşyalar ve sedyelere zarar verdiler. Yaralılar ve yakınlarının hastane personellerine zor anlar yaşattığı olaya, polisin müdahalede bulundu. Yaralılardan Nazlıbey E.'nin Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli Doktor Ekrem Ekrem Kayaalp'e saldırarak yaraladı. Yaralı doktor ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Samsun'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

Doktora saldırma olayıyla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "Çarşamba Devlet Hastanemizde görevli doktorumuz Ekrem Kayaalp'e yapılan saldırıyı kınıyor, kıymetli doktorumuza acil şifalar diliyor, tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, konunun yakinen takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Samsun'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

Dün de Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirine giren 2 aile arasında silahlar çekilmişti. Korkunç olayda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel

Samsun 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

yorum bükücü:

off emniyet müdürü olacaktım. o hastaneyi karıştıranları var ya denize dökerdim termeden

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Tumbak:

Silah taşımak serbest on ülkelerde bu hadiseler son bulmaz! USA, Türkiye, 1 ve 2 sırada. Silah taşıma yasağı gelmedikçe bu sorun devam eder!

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arif simsek:

hepsini hastaneden ne istiyorsunuz vatan hainleri, yiyin birbirinizi

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