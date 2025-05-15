Samsun'da 'Ailemiz Geleceğimiz' Temalı Yürüyüş Düzenlendi

SAMSUN'da 15-21 Mayıs Aile ve Gençlik Haftası nedeniyle 'Ailemiz Geleceğimiz' temalı 'Aile ve Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi.

Saat 11.30'da Tütün İskelesi'nde başlayan yürüyüş, sahil boyunca devam etti. Yürüyüş Bandırma Müze Gemi'nin önünde sona erdi. 'Ailemiz Geleceğimiz' temasıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, aile değerlerinin korunması ve toplumsal birlikteliğin pekiştirilmesi vurgulandı. Yürüyüşe Samsun Vali Yardımcısı Vekili ve Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Necmettin Aygün başta olmak üzere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gençler ve aile bireylerinin birlikte yer aldığı yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ve temaya uygun dövizler taşıdı.

Yürüyüşte konuşan Samsun Vali Yardımcısı Vekili ve Canik Kaymakamı Şeref Aydın, "2025 yılını 'Aile Yılı' olarak Cumhurbaşkanımız ilan etti. Biz de bu vesile ile gençlik yürüyüşünü 'Aile ve Gençlik Yürüyüşü' olarak gerçekleştirdik. Ailelerimiz ve gençlerimiz ile birlikte çok güzel bir organizasyon oldu. 2025 yılını tüm ailelerimize güzellikler getirmesini diliyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Necmettin Aygün ise, "15 Mayıs Uluslararası Aile Günü nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, Samsun halkımız ve gençlerimiz ile birlikte 'Ailemiz Geleceğimiz' temalı Tütün İskelesi'nden başlayarak Bandırma Vapurunda son bulacak bir aile farkındalığının oluşturulabileceği bir yürüyüş düzenledik" diye konuştu.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ / Samsun