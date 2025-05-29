Samsun'da Aile Faciası: Ağabey Tarafından Öldürülen Barış Kol ve Babası Defnedildi

Samsun'da ağabeyi tarafından öldürülen kişi ile kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden babası defnedildi.

Samsun Büyük Cami'de Barış Kol ve babası Hüseyin Kol'un (65) cenazesi öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazından sonra Canik ilçesi Hasköy Pelitli Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye, akrabalar ve yakınlar katıldı.

Kentte, 27 Mayıs'ta Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'ndeki berberde tıraş olan Barış Kol'a, ağabeyi Ahmet Kol tarafından silahla vurulmuş ve kaldırıldığı hastanede ölmüştü. Firari ağabey ise dün gece polis ekiplerince saklandığı adreste yakalanmıştı.

Baba Hüseyin Kol ise 7 Mart 1998'de Samsun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 1. Müdürü Zeki Bayrak'ın öldürülmesi olayında "Azmettirme" suçundan 20 yıl, 2009'da yürütülen soruşturmada "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmış ve Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle arama emri çıkartılmıştı.

25 Mart 2025'te Atakum ilçesinde yakalanan ve cezaevine konulan Hüseyin Kol'un bir süredir akciğer kanseri tedavi gerekçesiyle hastanede tutulduğu öğrenildi.