Samsun'da Aile Faciası: Ağabey Tarafından Öldürülen Barış Kol ve Babası Defnedildi

Samsun'da Aile Faciası: Ağabey Tarafından Öldürülen Barış Kol ve Babası Defnedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da, ağabeyi tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden Barış Kol ile kanser tedavisi gören babası Hüseyin Kol, cenaze namazının ardından Hasköy Pelitli Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye yakınları katıldı. Firari ağabey Ahmet Kol, polis tarafından yakalandı.

Samsun'da ağabeyi tarafından öldürülen kişi ile kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden babası defnedildi.

Samsun Büyük Cami'de Barış Kol ve babası Hüseyin Kol'un (65) cenazesi öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazından sonra Canik ilçesi Hasköy Pelitli Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye, akrabalar ve yakınlar katıldı.

Kentte, 27 Mayıs'ta Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'ndeki berberde tıraş olan Barış Kol'a, ağabeyi Ahmet Kol tarafından silahla vurulmuş ve kaldırıldığı hastanede ölmüştü. Firari ağabey ise dün gece polis ekiplerince saklandığı adreste yakalanmıştı.

Baba Hüseyin Kol ise 7 Mart 1998'de Samsun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 1. Müdürü Zeki Bayrak'ın öldürülmesi olayında "Azmettirme" suçundan 20 yıl, 2009'da yürütülen soruşturmada "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmış ve Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle arama emri çıkartılmıştı.

25 Mart 2025'te Atakum ilçesinde yakalanan ve cezaevine konulan Hüseyin Kol'un bir süredir akciğer kanseri tedavi gerekçesiyle hastanede tutulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
İnfaz paketi saat 15.00'te Meclis başkanlığına sunulacak

İnfaz düzenlemesi için geri sayım! Tüm gözler saat 15.00'e çevrildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'ye uyarı

Erdoğan'dan terör örgütüne son uyarı: Takip ediyoruz, bundan vazgeçin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yeni anayasayı Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz

Muhalefetin sürekli dillendirdiği iddiaya noktayı koydu: Bu bir tuzak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Büyük gün geldi çattı! Ronaldo resmen açıklanıyor
Kaplıcada uyuyakalan genç hayatını kaybetti

Kaplıcada dehşet! Arkadaşları uyanınca korkunç manzarayla karşılaştı
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye astronomik teklif

Fenerbahçe'den De Bruyne'ye astronomik teklif
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Yeni para birimi geliyor! 'Eko' için çalışmalar yoğunlaştı

Çalışmalar hızlandı! Yeni bir para birimi geliyor
Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.